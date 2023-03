/ Lesedauer: ca. 3min Langfristziele VW: Obergrenzen für Vorstandsgehälter erhöhen

In den USA verdienen Top-Manager oft noch mehr als in Europa. Während Bezieher kleinerer Einkommen gerade mit Warnstreiks für Lohnzuwächse von einigen hundert Euro kämpfen, stellt sich für viele jedoch die Frage der Angemessenheit von Millionengehältern. Was plant VW dabei?

© Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild Das Markenhochhaus von Volkswagen auf dem Gelände des Autokonzerns in Wolfsburg. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Von dpa