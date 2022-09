/ Lesedauer: ca. 2min Tiere Vogelgrippe trifft viele Jungstörche

Anders als sonst zirkuliert die Vogelgrippe in diesem Jahr nicht nur im Winterhalbjahr - mit schweren Folgen für die Brut vieler Wildvögel vor allem an der Küste und im Nordwesten Niedersachsens. In der Wesermarsch trifft die Epidemie den Storchennachwuchs.