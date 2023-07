/ Lesedauer: ca. 3min Verkehr Verkehrslage - „eigentlich ist das hier ein großes Klavier“

Wer mit dem Auto in die Ferien fährt, der kennt das immer gleiche Spiel: Vor der Erholung kommt der Verkehrsstau. Ein Verkehrsexperte sagt, wann es besonders eng auf den Straßen wird - und was in den Ferien auf den Autobahnen am häufigsten verloren geht.

© Mia Bucher/dpa/Archivbild Autos stehen im Stau. Foto: Mia Bucher/dpa/Archivbild

Von Thomas Strünkelnberg, dpa