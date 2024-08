© Carsten Rehder/dpa

Nach einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle in Delmenhorst fliehen zwei Männer vor der Polizei. Nach einer Verfolgungsfahrt und einem Unfall des Fluchtwagens nehmen die Einsatzkräfte die mutmaßlichen Täter in Bremen fest. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa