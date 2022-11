/ Lesedauer: ca. 2min Geburtshilfe Verbände: Hebammenmangel in Bremen und Niedersachsen

Nach Einschätzung von Hebammenverbänden gibt es in Bremen und Niedersachsen einen Mangel an staatlich geprüften Geburtshelferinnen. Der Hebammenlandesverband Bremen äußert besonders deutlich Kritik an den politischen Verantwortungsträgern: Es handle sich um eine Notsituation mit Ansage.

© Annette Riedl/dpa/Symbolbild „Kreißsaal“ und ein Richtungspfeil stehen auf einem Schild über einer Tür. Foto:Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Von dpa