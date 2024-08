/ Lesedauer: ca. 3min Schulen Umfrage: Jede fünfte Lehrkraft hat körperliche Gewalt erlebt

Viele Lehrerinnen und Lehrer in Niedersachsen geben an, an ihrer Schule Gewalt erfahren zu haben. Von der Landesregierung fühlen sie sich dabei im Stich gelassen.

© Friso Gentsch/dpa Jede fünfte Lehrkraft in Niedersachsen hat laut einer Umfrage bereits körperliche Gewalt an der Schule erfahren. (Archivbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Von dpa