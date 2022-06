/ Lesedauer: ca. 2min Ukraine-Krieg Ukrainische Waisenkinder bleiben in Lüneburger Bungalows

Im März kommt ein Bus mit Waisenkindern und ihren Betreuern aus der Ukraine in Lüneburg an. Zuerst werden sie in der Jugendherberge untergebracht, nun können sie für längere Zeit in Bungalows wohnen.