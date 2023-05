/ Lesedauer: ca. 2min Regionalliga Traditionsclub VfB Lübeck steigt in die 3. Liga auf

Mit Trainern wie Dieter Hecking und Charly Körbel spielt der VfB Lübeck einst in der 2. Bundesliga. Am Freitagabend gelingt immerhin wieder die Rückkehr in Liga 3.

© Michael Schwartz/dpa/Archivbild Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer (r) jubelt. Foto: Michael Schwartz/dpa/Archivbild

Von dpa