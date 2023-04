/ Lesedauer: ca. 3min Bundesliga „Tolle Moral“: Werder tankt Selbstvertrauen für Schlussspurt

Werder Bremen nähert sich durch viel Moral langsam dem Ziel Verbleib in der Bundesliga an. Spieler und Verantwortliche versprechen sich einen Schub durch das späte Remis in Mainz.

© Uwe Anspach/dpa Bremens Trainer Ole Werner gestikuliert. Foto: Uwe Anspach/dpa

Von Felix Schröder, dpa