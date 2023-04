/ Lesedauer: ca. 2min Parteien Teil der AfD will gegen Nichtzulassung bei Wahl klagen

Der Landeswahlausschuss hat entschieden, dass die AfD in Bremen nicht an der Bürgerschaftswahl teilnehmen darf. Nun will ein Teil der Partei versuchen, gegen die Entscheidung vorzugehen.

© Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild Ein Mann wirft seinen Stimmzettel in eine Urne. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Von dpa