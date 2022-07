/ Lesedauer: ca. 2min Schifffahrt Tag der Seenotretter: Viele Angebote an der Küste

Seit mehr als 150 Jahren sind Deutschlands Seenotretter für Menschen in Not auf Nord- und Ostsee zur Stelle. Einmal im Jahr zeigen die Helfer beim „Tag der Seenotretter“ ihr Können und ihre Technik. Für Interessierte gibt es an Rettungsstationen einiges zu sehen.