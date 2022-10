/ Lesedauer: ca. 3min Bahn-Infrastruktur Tätersuche nach Bahn-Sabotage: Wohl politische Motivation

An empfindlichen Stellen haben Unbekannte am Wochenende die Bahn-Infrastruktur beschädigt. Die Tat zeigt: Das Schienennetz ist verwundbar. In NRW gehen die Ermittler nun von einem politischen Hintergrund aus.