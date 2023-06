/ Lesedauer: ca. 2min Gesellschaft Studie: Viele junge Europäer sehen ihre Zukunft düsterer

Die Tui-Stiftung untersucht in ihrer Jugendstudie jährlich die Stimmung junger Leute vor dem Hintergrund des aktuellen Weltgeschehens. Die Gemütslage Jugendlicher und junger Erwachsener in mehreren europäischen Ländern zeigt demnach in eine Richtung.

© Sina Schuldt/dpa Passanten gehen durch die Innenstadt. Foto: Sina Schuldt/dpa

Von dpa