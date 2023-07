/ Lesedauer: ca. 2min Freizeit Straftaten in Schwimmbädern lange rückläufig

So stellt sich vermutlich niemand die sommerliche Erholung am Schwimmbecken vor: Gewaltausbrüche in Berliner Freibädern haben für bundesweite Diskussionen gesorgt. In Niedersachsen ist die Lage entspannter. Nach den Corona-Jahren aber fällt eines auf.

© Annette Riedl/dpa/Symbolbild Eine Taucherbrille und Schnorchel liegen in einem Schwimmbad am Beckenrand. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Von dpa