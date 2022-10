/ Lesedauer: ca. 2min Auszeichnung Sprachpreis für Projekt „Platt in de Pleeg“

Viele ältere Menschen fühlen sich in ihrer Muttersprache Plattdeutsch besser angesprochen. Um Plattdeutsch auch in der Altenpflege zu fördern, gibt es das Projekt „Platt in de Pleeg“. Dafür werden die Initiatoren nun ausgezeichnet.