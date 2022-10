/ Lesedauer: ca. 2min Luftwaffe Schwertransport verlegt Eurofighter

Eurofighter am Himmel sind für Ostfriesen ein gewohntes Bild. Ein ausgemusterter Kampfjet macht sich nun aber auf den Landweg - vom Militärflughafen in Wittmund aus ins benachbarte Schortens. Das hat Auswirkungen für den nächtlichen Verkehr in der Region.