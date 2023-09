/ Lesedauer: ca. 2min Basketball Schröders Braunschweig-Tour: Erst Eintracht, dann Löwen

Nach dem WM-Titel in Manila widmet sich Basketballer Dennis Schröder dem Live-Sport in Deutschland. Am Ende des Tages gibt es einen besonderen Dank.

© Julian Stratenschulte/dpa NBA-Basketballspieler Dennis Schröder hat sich ins Goldene Buch der Stadt Braunschweig eingetragen und von tausenden Fans in seiner Heimatstadt feiern lassen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Von dpa