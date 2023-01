/ Lesedauer: ca. 2min Winter Schnee lockt zahlreiche Wintersportler in den Harz

Mitte Dezember öffneten die Harzer Skigebiete erstmals in dieser Saison. Anschließend war für über einen Monat wegen zu hoher Temperaturen nicht an Wintersport zu denken. Nach Schneefällen wagten zwei Skigebiete am Wochenende den Neustart.

© Boris Roessler/dpa/Symbolbild Nadelbäume in einem Wald sind mit Schnee bedeckt. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Von dpa