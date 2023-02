/ Lesedauer: ca. 2min Bremen Schaffermahlzeit: Protest von Klimagruppen angekündigt

Am Freitag wird in Bremen die Schaffermahlzeit gefeiert. Erstmals in der Geschichte des Mahls richtet eine Frau die Veranstaltung mit aus. Klimagruppen haben für Freitag einen Protest angekündigt.

Von dpa