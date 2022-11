/ Lesedauer: ca. 2min Hilfsorganisationen Rotes Kreuz in Goslar: Werden Spendengelder Insolvenzmasse?

Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ist die Anteilnahme für Flüchtlinge groß. In Goslar kommen bei einer Spendenaktion über 300.000 Euro zusammen - doch der Großteil davon wird wohl nicht in der Flüchtlingshilfe genutzt werden.

© Uli Deck/dpa/Symbolbild Ein Logo des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Foto:Uli Deck/dpa/Symbolbild

Von dpa