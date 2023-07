/ Lesedauer: ca. 2min Bürgerschaft Rot-grün-roter Senat steht in Bremen vor der Neuauflage

Die rot-grün-rote Regierung steht in Bremen vor der Neuauflage: Am Mittwoch soll der Senat mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte an der Spitze in der Bürgerschaft gewählt werden.

© Lars Penning/dpa/Archivbild Andreas Bovenschulte, Bürgermeister und Senatspräsident von Bremen, spricht in Bremen. Foto: Lars Penning/dpa/Archivbild

Von dpa