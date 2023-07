/ Lesedauer: ca. 2min Rekorde Rekord in Leer: 200 Tassen Ostfriesentee eingeschenkt

Mehrere Teezeiten gehören in Ostfriesland fest zum Tagesablauf. Sie sind eigentlich geprägt von Ruhe und Gemütlichkeit. Bei einer besonderen Teezeremonie in Leer ist davon allerdings wenig zu spüren - das liegt an einem ungewöhnlichen Rekordversuch.

© Lars Penning/dpa Zwei Mitarbeiter des Teemuseums schenken unter den Augen zweier junger Gästen, Tee nach Ostfriesischer-Art ein. Foto: Lars Penning/dpa

Von dpa