/ Lesedauer: ca. 2min Justizministerium Regierung will keine Extremisten im Schöffenamt

Schöffen haben in Hauptverhandlungen von Strafprozessen das gleiche Stimmrecht wie Berufsrichter. Alle fünf Jahre werden neue Kandidaten in das wichtige Ehrenamt gewählt. Die rot-grüne Landesregierung will verhindern, dass Verfassungsfeinde darunter sind.

© Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Von dpa