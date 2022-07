/ Lesedauer: ca. 2min Sparmaßnahmen Regierung prüft Optionen für geringeren Energieverbrauch

Angesichts der sich anbahnenden Energiekrise in Deutschland will der Bundestag künftig seine Räume im Winter weniger heizen und im Sommer weniger kühlen. Auch im Landesparlament und den Ministerien in Niedersachsen wird überlegt, wie Energie eingespart werden kann.