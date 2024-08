/ Lesedauer: ca. 2min Tat in Nordhorn Prozess um zerstückelte Leiche startet am Landgericht

Grausiger Fund Anfang des Jahres in einem Kanal bei Nordhorn: Fußgänger finden in Tüten verpackte Leichenteile in einem Kanal. Der mutmaßliche Täter steht nun vor Gericht.

© Focke Strangmann/dpa Wegen der Tötung und Zerstückelung einer Leiche muss sich ein 55 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. (Symbolfoto) Foto: Focke Strangmann/dpa

Von dpa