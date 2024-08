/ Lesedauer: ca. 2min Tat in Nordhorn Prozess um zerstückelte Leiche hat begonnen

Angler machten Mitte Februar an einem Kanal in Nordhorn einen schrecklichen Fund: In vermeintlichen Abfalltüten fanden sie Leichenteile. Nun hat der Prozess am Landgericht Osnabrück begonnen.

© Friso Gentsch/dpa Prozessauftakt: Ein 55 Jahre alter Mann soll für dem Tod eines Mannes und die anschließende Zerstückelung der Leiche verantwortlich sein. Foto: Friso Gentsch/dpa

Von dpa