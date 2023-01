/ Lesedauer: ca. 2min Fahrgastverband Pro Bahn dringt auf schnelle Einführung von 49-Euro-Ticket

Lange hat es gedauert, bis sich Bund und Länder über die Finanzierung eines Nachfolgers für das 9-Euro-Ticket einigten. Jetzt steht die konkrete Umsetzung an. Was ist dabei in Niedersachsen wichtig?

© Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild Eine S-Bahn steht mit geöffneten Türen an einem Bahnsteig. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Von dpa