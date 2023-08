/ Lesedauer: ca. 3min Kultur „Platt bleiht!“ - Aktionen sollen Plattdeutsch fördern

In Schulen, auf dem Wochenmarkt oder in der Nachbarschaft soll im September mehr Plattdeutsch und Saterfriesisch gesprochen werden. Dazu starten nun spezielle Aktionen speziell in Ostfriesland und in ganz Niedersachsen - dabei dreht es sich besonders ums Grüne.

© Lars Penning/dpa „Platt maakt slau“ steht auf einem Plakat. Foto: Lars Penning/dpa

Von dpa