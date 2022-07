/ Lesedauer: ca. 2min Verband Pandemie hat Probleme der Traditionsschifffahrt verschärft

Feste wie die Hanse Sail in Rostock locken Hunderttausende an. Im Fokus sind die Traditionsschiffe. Doch so schön die Schiffe sind, ihr Unterhalt kostet sehr viel Geld. Zusätzliche Vorschriften erhöhen den Druck auf die Branche.