OVG gibt Bauverein bei Weserquerung recht

Grafschaft. Zwei Wochen dauert nach Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI) die „Absonderung“ – also die Quarantäne – für all diejenigen, die zuvor engen Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatten: 14 Tage daheim bedeuten: 14 Tage Isolation und 14 Tage ohne Arbeitsmöglichkeit. Bei der Delta-Variante des Corona-Virus sogar unter Umständen noch länger. Eine Maßnahme, die in den vergangenen Monaten auch zahlreiche Grafschafter getroffen hat. Selbst wenn in dieser Zeit keine Symptome auftraten – besonders für Selbstständige ging diese Anordnung des Gesundheitsamts stets mit Verdienstausfall einher. Damit die finanzielle Auszeit die Betroffenen nicht in Existenznot bringt, hatten und haben sie die Möglichkeit, einen Antrag auf Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz zu stellen. „Rund 3700 Anträge sind dazu seit dem März 2020 beim Gesundheitsamt Nordhorn eingegangen. Gestellt wurden sie von über als 1100 unterschiedlichen Personen“, zieht Jürgen Hartmann, Sprecher beim Landkreis, dazu eine Zwischenbilanz.€