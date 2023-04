/ Lesedauer: ca. 2min Fußball Osnabrück im Aufstiegsrennen: „Genießen die Situation“

Drittligist Osnabrück bleibt durch ein 1:0 in Halle weiter in Reichweite zu den Aufstiegsrängen in der 3. Liga. Mann des Spiels war wieder einmal Offensivspieler Ba-Muaka Simakala.

© Revierfoto/dpa/Archivbild Nach dem Tor zum 1:2 durch Ba-Muaka Simakala (M) freuen sich seine Mitspieler aus Osnabrück, Marc Heider (l) und Sebastian Klaas. Foto: Revierfoto/dpa/Archivbild

Von dpa