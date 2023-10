/ Lesedauer: ca. 2min Studie Onay: Diskriminierung von Sinti und Roma „frustrierend“

Eine Studie von 2021 zeigt: Sinti und Roma werden in Hannover diskriminiert. Oberbürgermeister Onay mahnt an, das Bewusstsein für Rassismus und Diskriminierung zu schärfen. Er will den Fehler aber nicht nur bei den Sachbearbeitern suchen.

© Julian Stratenschulte/dpa Belit Onay (Grüne), Oberbürgermeister Hannover, spricht beim Niedersächsischen Städtetag. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Von dpa