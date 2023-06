/ Lesedauer: ca. 4min Ferienzeit Nordsee erwartet viele Urlauber: Aber noch freie Betten

Noch wenige Wochen, dann starten die Sommerferien in Norddeutschland. In NRW ist es diese Woche schon soweit. Die Urlaubsorte an Nord- und Ostsee erwarten viele Gäste. Die Stimmung bei Touristikern ist optimistisch, doch einige Sorgen bleiben.

© Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild Zwei Mädchen spielen bei sonnigem Wetter mit ihren Keschern im flachen Wasser der Nordsee am Strand. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Von dpa