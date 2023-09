/ Lesedauer: ca. 2min Gesundheitssystem Niedersächsische Hausärzte verlangen Abbau von Bürokratie

Am Donnerstag und Freitag kommen Deutschlands Hausärzte in Berlin zusammen. Der niedersächsische Landesverband beklagt vor dem Treffen ein Übermaß an Bürokratie. Und der Bremer Landesverband fordert von der Politik „Signale der Wertschätzung“.

© Stephan Jansen/dpa/Illustration Ein Stethoskop liegt in der Praxis eines Hausarztes. Foto: Stephan Jansen/dpa/Illustration

Von dpa