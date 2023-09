/ Lesedauer: ca. 2min Wetter Niedersachsen und Bremer genießen sommerliches Wetter

Sommerliche Temperaturen haben in Niedersachsen und Bremen viele Menschen an die Luft und in Biergärten gelockt. Vielleicht zum letzten Mal in diesem Jahr, denn eine Abkühlung ist in Sicht.

© Sina Schuldt/dpa Ein Blässhuhn auf dem Werdersee schwimmt an einer Stand-up-Paddlerin vorbei. Foto: Sina Schuldt/dpa

Von dpa