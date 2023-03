/ Lesedauer: ca. 2min Naturschutz Nabu: Leinenpflicht für Hunde hat sich als wirksam erwiesen

Im Frühjahr bringen nicht nur sprießende Pflanzen Leben in die Natur zurück. Viele Tiere bekommen in dieser Zeit ihren Nachwuchs. Zu ihrem Schutz müssen seit 2002 Hunde in Niedersachsen an die Leine. Der Naturschutzbund zieht Bilanz.

© Christophe Gateau/dpa/Archivbild Eine Frau geht mit ihrem Hund spazieren. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Von dpa