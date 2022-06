/ Lesedauer: ca. 2min Tiere Nabu: Dachböden werden zur tödlichen Hitzefalle für Vögel

In den nächsten Tagen soll es auch in Niedersachsen richtig heiß werden. Besonders auf Dachböden könnte es für nistende Vögel gefährlich werden. Der Nabu in Leiferde sorgt sich vor allem um Jungvögel.