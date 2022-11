/ Lesedauer: ca. 2min Ermittlungen Muslimischer Verband beobachtet wachsende Islamfeindlichkeit

In Hannover wurden beschädigte Grabtafeln in der Nähe des muslimischen Gräberfeldes auf dem Friedhof Stöcken entdeckt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, Muslime sind besorgt.

© Eman Helal/dpa/Symbolbild Muslime verrichten das erste Freitagsgebet in der „Masjid El-Ummah “ in der ersten Woche des Ramadan. Foto:Eman Helal/dpa/Symbolbild

Von dpa