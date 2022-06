/ Lesedauer: ca. 4min Neueröffnung Forschung im Schnelldurchlauf: Forum Wissen in Göttingen

In Zeiten von Falschnachrichten, die sich über Soziale Medien in rasantem Tempo verbreiten, kommt der Wissenschaft eine besondere Bedeutung zu. Doch die muss ihre Erkenntnisse stärker erklären. Ein neues Museum will dazu einen Beitrag leisten.