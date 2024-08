/ Lesedauer: ca. 1min Tödlicher Unfall Motorradfahrer stirbt auf A1 bei Stuhr

Noch ist unklar, was genau sich abgespielt hat: In der Nähe von Bremen ist am Abend ein Biker auf der Autobahn verunglückt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

© Bludau Foto/dpa Auf der A1 bei Stuhr ist ein Biker ums Lebens gekommen. (Symbolbild) Foto: Bludau Foto/dpa

Von dpa