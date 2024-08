/ Lesedauer: ca. 4min Drogenhandel und Geldwäsche Mit einer Null-Toleranz-Strategie gegen Clankriminalität

Binnen zwei Jahren werden in Stade drei Menschen getötet. Die Polizei rechnet alle Angriffe dem sogenannten Clanmilieu zu. Doch was ist Clankriminalität und was tun Niedersachsen und Bremen dagegen?

© Sina Schuldt/dpa In Stade haben drei Taten mit Clan-Bezug für bundesweites Aufsehen gesorgt. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Von Mirjam Uhrich, Thomas Strünkelnberg und Kilian Genius, dpa