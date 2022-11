/ Lesedauer: ca. 3min Fußball Ministerpräsident will WM schauen: Bovenschulte unsicher

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar startet am Sonntag - und ist hochumstritten. Viele Politikerinnen und Politiker in Bremen und Niedersachsen wollen dennoch zuschauen - andere wollen sie boykottieren.