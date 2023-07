/ Lesedauer: ca. 2min Tiere Ministerium: Bislang keine Ochsenfrösche in Niedersachsen

Wenn der Nordamerikanische Ochsenfrosch einmal in der Region quakt, hat das große, hungrige Tier die heimische Konkurrenz schnell verdrängt. In Rheinland-Pfalz darf er deshalb sogar bejagt werden. Wie steht es um das Vorkommen in Niedersachsen?

© Robin Loznak/ZUMA Wire/dpa/Archivbild Ein wilder Ochsenfrosch schnappt nach einer Heuschrecke. Foto: Robin Loznak/ZUMA Wire/dpa/Archivbild

Von dpa