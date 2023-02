/ Lesedauer: ca. 2min Krankenhäuser Minister: System gewinnorientierter Kliniken in Hintergrund

Die Krankenhausreform wurde in der vergangenen Legislaturperiode angeschoben, die neue Landesregierung aus SPD und Grüne will das Thema weiter voranbringen. Was für Ideen hat Niedersachsens neuer Gesundheitsminister?

© Michael Matthey/dpa/Archivbild Andreas Philippi (SPD), Gesundheitsminister von Niedersachsen. Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild

Von dpa