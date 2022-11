/ Lesedauer: ca. 2min Funde Mehr Seepferdchen im Wattenmeer: WWF bittet um Hinweise

Erst wurden in Niedersachsen vermehrt seltene Seepferdchen entdeckt, nun gibt es so einen Fund auch im Wattenmeer in Schleswig-Holstein. Für die Forscher sind damit viele offene Fragen verbunden. Sie haben deshalb eine Bitte an Touristen und Bewohner.