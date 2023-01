/ Lesedauer: ca. 2min Jährliche Inventur Mehr als 1000 Tiere leben im Zoo am Meer in Bremerhaven

Der Zoo am Meer in Bremerhaven hat seine Inventur abgeschlossen. Mehr als 1000 Tiere leben in dem Zoo. Erfreulich für den Betrieb sind auch die Besucherzahlen: Sie fielen 2022 höher aus als vor der Corona-Pandemie.

© Sina Schuldt/dpa Eine Köhlerschildkröte aus dem Zoo am Meer wird von einer Pflegerin gewogen. Foto: Sina Schuldt/dpa

Von dpa