Zweitligist Hannover startet Samstag wohl mit Top-Neuzugang Marcel Halstenberg in die Saison gegen Aufsteiger SV Elversberg. Trainer Stefan Leitl will noch das Training am Freitag abwarten.

© Swen Pförtner/dpa Marcel Halstenberg steht bei seiner Einwechselung neben Hannovers Trainer Stefan Leitl (r). Foto: Swen Pförtner/dpa

Von dpa