Landwirte öffnen am Wochenende Türen ihrer Höfe für Bürger

Wie wird die Kartoffel angebaut und wie wird sie geerntet? Was passiert mit dem ganzen Mais in den Biogasanlagen? Am Wochenende können sich Bürger Informationen aus erster Hand holen - bundesweit planen Landwirte dazu eine spezielle Aktion.