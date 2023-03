© Lars Klemmer/dpa

17 Strandkörbe gleichzeitig werden per Lieferwagen und Anhänger zum Strand von Norddeich gebracht. Zum Start der Osterferien in wenigen Tagen bereiten sich die Tourismusbetriebe an der niedersächsischen Nordseeküste und auf den Ostfriesischen Inseln auf die neue Urlaubssaison vor. Foto: Lars Klemmer/dpa