/ Lesedauer: ca. 2min Tourismus Küste erwartet viele Tagesgäste: Bis zu 34 Grad

Der Hochsommer gibt an diesem Wochenende ein Intermezzo in Niedersachsen. Temperaturen über der 30-Grad-Marke sind vor allem in den südlichen Landesteilen möglich. Zum Abkühlen gibt es gleich mehrere Möglichkeiten - an der Küste soll es allerdings voll werden.